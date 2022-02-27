شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوداد المغربى: حققنا فوزا مهما على الزمالك ونعانى من ضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح وليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد المغربى، أنه سعيد بالفوز على الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم و جاء في توقيت جيد وعلى منافس كبير.

وأوضح وليد الركراكى خلال المؤتمر الصحفى عقب اللقاء أن الجمهور الذى تواجد اليوم بدرجات ستاد محمد الخامس هم نجوم اللقاء حيث قاموا بدعم اللاعبين و الصبر عليهم خلال سير اللقاء و تقدم الفريق الأبيض .

وأشار وليد الركراكى أن لاعبى الفريق المغربى تخوض المباريات تحت ضغط عصبي و نعانى من ضغط المباريات في زمن قليل و لا يوجد لدينا عدد كبير من اللاعبين .

تعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

أحرز أهداف المباراة كل من احمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي قبل أن يضيف امين فرحان الهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل ان يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة .

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.