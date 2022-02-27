شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: نعتذر للشعب المغربي وجماهير الوداد وعلاقتنا لن يعكر صفوها خطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة، اعتذاره للشعب المغربي وجماهير نادي الوداد عن الأحداث التي شهدتها مباراة الزمالك اليوم السبت ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أكد أحمد مرتضى منصور في تصريحات عقب المباراة،"نكن كل احترام وتقدير للشعب المغربي وجماهير الوداد، وتم توقيع عقوبة على المتسبب في الأحداث التي شهدتها المباراة"، مضيفا:"الروح الرياضية بين الزمالك والأندية المغربية لن يعكر صفوها أي خطأ".

يأتي ذلك في الوقت الذي اتخذ فيه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إحالة باتريس كارتيرون المدير الفني للتحقيق واستبعاد الثنائي مدحت عبد الهادي المدرب العام، وأمير عزمي المدرب المساعد.

كما قرر رئيس نادي الزمالك إيقاف مستحقات جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري والطبي.

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأحرز أهداف المباراة كل من احمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي قبل أن يضيف امين فرحان الهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل ان يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.