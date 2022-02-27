شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد يتعادل مع الزمالك 2 / 2 في تاريخ المواجهات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادل فرق الوداد المغربي عدد مرات الفوز أمام الزمالك حيث كانت مواجهة أمس السبت هي الرابعة تاريخيا بين الفريقين، فاز كل طرف في مباراتين ولم يحسم التعادل ايا من المواجهات المباشرة بينهما في دوري الأبطال.

والتقى الزمالك والوداد المغربي أربعة مرات، في بطولات إفريقيا، حيث حقق الزمالك الفوز في مبارتين فيما فاز الوداد المغربي في مباراتين

وكان اللقاء الأول بين الزمالك والوداد في لقاء السوبر الإفريقي عام 2003، والذي أقيم في القاهرة، حيث حقق الزمالك الفوز في المباراة وتوج باللقب حينها بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيما جاءت المواجهة الثانية بين الفريقين في دوري أبطال إفريقيا نسخة 2016، حيث تواجه الفريقان في نصف نهائي البطولة، واكتسح نادي الزمالك نظيره الوداد في لقاء الذهاب بالفوز عليه بأربعة أهداف دون رد.

في المواجهة الثالثة حقق الوداد المغربي الفوز في مباراة الإياب بخماسية مقابل هدفين، إلا أن نادي الزمالك تأهل للمباراة النهائية من البطولة في مجموع المبارتين.

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأحرز أهداف المباراة كل من احمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي قبل أن يضيف امين فرحان الهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل ان يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.