شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الشريف: لا يوجد أي خطأ يؤثر على نتيجة مباراة الزمالك والوداد من الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال الشريف الخبير التحكيمى، أن حكم مباراة الزمالك والوداد لم يتسبب في أي خطأ يؤثر على نتيجة المباراة، التي أقيمت مساء السبت في إطار الجولة الثالثة في دور المجموعات في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال جمال الشريف في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "اعتقد أن عدم وجود تقنية الفيديو في بطولة أفريقيا في هذه المراحل يرجع إلى قلة أمكانيات الدولة والأندية المشاركة في البطولة وهناك تفاوت بينها، فلا يمكن أن تطبق في ماتشات وأخرى لا، فأنا أرى أن ما يحدث حاليا هو العدالة بين الجميع".

وأضاف جمال الشريف: "وهناك اقتراح أخر هو أن يتحمل الاتحاد الأفريقي تحمل نفقات تقنية الفيديو في جميع مباريات البطولة وتطبيقها في كل المباريات".

وتابع: "حكم مباراة الزمالك والوداد حاول التعامل مع كافة الحالات بصورة جيدة، ولا يوجد أي خطأ يؤثر على نتيجة المباراة وأداء الحكم كان جيدا في معظم المباريات، وعلى جميع اللاعبين التعاون مع الحكم أثناء المباراة، ولكن لاعبى الوداد لم يتعاونوا بشكل كاف مع الحكم".

وأضاف: "الشوط الثانى كانت يستحق إضافة وقت بدلا من الضائع أكثر من 5 دقائق لتوقف المباراة أكثر من مرة وخاصة في أزمة مدحت عبد الهادى وحامل الكرات".

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أحرز أهداف المباراة كل من احمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي قبل أن يضيف امين فرحان الهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل ان يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.