الأمن المغربي يمنع حافلة الزمالك من مغادرة ملعب محمد الخامس بسبب الجماهير

القاهرة - سامية سيد - حرص رجال الأمن المغربي علي تكثيف التواجد حول حافلة فريق الزمالك المتواجد بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ومنع تحركه حفاظا علي سلامتهم وحتي ينصرف جمهور الوداد من حول الاستاد .

تعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

أحرز أهداف المباراة كل من احمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي قبل أن يضيف امين فرحان الهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل ان يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة .

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.