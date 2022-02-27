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مرتضى منصور: كارتيرون بيفكر فى "الفلوس بس".. وأمير وعبد الهادى خارج الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - اعتذر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، لنادى الوداد المغربى عما بدر من الثنائى مدحت عبد الهادى وأمير عزمى مجاهد بالاعتداء على حامل الكرات، قائلا:" الاتنين بره النادى مش ممكن الناس تقابلنا أحسن مقابلة وإحنا نعمل كدا".

قال منصور في تصريحات تلفزيونية، " كارتيرون مش عايز يتقى ربنا، فى لاعيبه مش كويسين خالص ومع ذلك يصر عليهم وهو متعمد يخسر ، موضحا أن حساب لاعبى الزمالك سيكون بعد العودة من المغرب، متابعا:" فى ناس التى شيرت تقيل عليهم وفى ناس متخاذلة الحساب بعد العودة".

وواصل رئيس الزمالك، "استلمنا النادى من 3 أيام فقط، ومحتاجين وقت نرتب البيت لأن النادى مديون بـ198 مليون جنيه للضرائب، و60 مليون جنيه للتأمينات، و6 مليون لاستاد القاهرة ومثلهم لمصلحة الكهرباء".

واختتم، " كارتيرون اتفق مع نادى سعودى ومش مركز مع الزمالك وعايز فلوس وبيفكر مع وكيله فى الفلوس فقط".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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