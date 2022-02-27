مدرب الوداد: الجماهير لعبت دورا حاسمًا أمام الزمالك.. ويمكنا الفوز علي أي فريق بملعبنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، أن جماهير فريقه لعبت دورا رئيسيا في الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الركراكي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كنا نحتاج للفوز على ملعبنا، سيناريو بداية المباراة لم يكن في صالحنا، الزمالك كان أفضل، هم فريق كبير وكان يخشى على شخصيته بعد فقدان نقاط في المباراتين الماضيتين".

وأضاف: "بعد التأخر بهدف أمام الزمالك اللاعبين عادوا، وأشكرهم على العودة بالتعادل ثم التقدم، الزمالك لم يكن لديه ما يخسره ولديه العقلية وتكتيك جيد ونحن لم نضع أنفسنا تحت ضغط ولم نسمح لهم بالتقدم أكثر".

وتابع: "أشكر الجماهير، هو أفضل انتداب لنا في المباراة، لم أر في حياتي مثل هذه الجماهير وسبق لي أن لعبت مع منتخب المغرب وفي إسبانيا، بدون الجماهير ما كنا لنربح هذه المباراة، الكرة في الأصل للجماهير، ولو كنت مورينيو بدون الجماهير لما فزت أمام الزمالك".

واستطرد : "في رأيي الشخصي، ومن لا يريد أن يقبله فله الحرية، نحن نذبح في المغرب، نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، وخلال 15 يومًا سافرنا إلى أنجولا ولعبنا مباراة الزمالك وسنسافر إلى مصر، وكأنهم يريدون أن يذبحوننا".

وواصل: "ما يحدث مستحيل، أن نلعب في هذا المستوى وهذه القوة خلال هذا الضغط، لماذا لم يلعب الزمالك في مصر قبل مباراتنا مثلًا؟ ".

وأتم تصريحاته: "لكي لا أكذب على الجماهير، فريقي كان في ظروف صعبة، لكن مع عودة جماهيرنا أصبحت الأمور أفضل، وبإمكاننا الفوز على أي فريق في أرضنا، الأهلي وصنداونز والترجي لديهم قوام قوي وقاموا بعمل صفقات رائعة، لكن فريقنا أصبح أفضل ولكن التتويج لن يكون سهلًا".