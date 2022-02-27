موسيماني: موقفنا صعب.. نريد تقنية الفيديو.. ولن ألوم لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه أصبح في موقف صعب بعد الخسارة أمام صنداونز الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأشار موسيماني في حديثه خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أنه عليه العمل من أجل تصحيح ما وصفه بـ"الأخطاء" وعدم القدرة على استغلال الفرص السانحة للتسجيل.

وقال موسيماني: "أشعر بحالة حزن شديد، لم أرد الخسارة في هذه المباراة، لكنها أمور تحدث في كرة القدم، لا استطيع لوم اللاعبين لكن أتيحت لنا فرص كثيرة للتسجيل ودائمًا الخطورة علينا كانت بسبب المرتدات".

وأكمل: "وضعنا أنفسنا في موقف صعب وسنتأهل من الطريق الأصعب، لكن كنت أتمنى أن تتواجد تقنية الفيديو، أعتقد أن حارس صنداونز لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، وكذلك من وجهة نظري لا أرى أن هدف بيرسي تاو من حالة تسلل".

وأردف: "في المباراة الماضية تألق ميكيسوني وسجل هدفين، وكذلك حسين الشحات، لكني دفعت ببيرسي تاز العائد من إصابة، مثل هذه اللقاءات تحتاج إلى لاعبين لديهم خبرات، ولو كانت النتيجة مختلفة وتم احتساب هدف تاو لما تم سؤالي عن هذا الأمر".

واختتم: "علينا أن نعمل من أجل الفوز على صنداونز في جنوب أفريقيا، هناك أخطاء وسنحت لنا الكثير من فرص التهديف ولم نستغلها وهو ما علينا أن نعالجه".