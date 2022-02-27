أحمد مرتضى: نعتذر لجماهير الوداد.. وعلاقتنا لن يعكر صفوها خطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

قدم أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اعتذاره للشعب المغربي وجماهير نادي الوداد عن الأحداث التي شهدتها مباراة الزمالك اليوم السبت ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد أحمد مرتضى منصور في تصريحات عقب المباراة: "نكن كل احترام وتقدير للشعب المغربي وجماهير الوداد".

وأضاف: "تم توقيع عقوبة على المتسبب في الأحداث التي شهدتها المباراة".

وتابع: "الروح الرياضية بين الزمالك والأندية المغربية لن يعكر صفوها أي خطأ".

وخسر نادي الزمالك المباراة التي جمعته مع الوداد المغربي في الدار البيضاء، بثلاثة أهداف لواحد، مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

هزيمة الزمالك زادت من تأزم موقفه في ترتيب المجموعة والمنافسة على التأهل إلى الدور القادم، في ظل عدم تحقيق أي انتصار بعد مرور نصف مباريات الدور الجاري.