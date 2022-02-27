موقف الزمالك في دوري الأبطال وموعد المباراة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز الوداد المغربي على ضيفه الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما في الدار البيضاء مساء السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت أول هزيمة للزمالك في مرحلة المجموعات لتزيد من تأزم موقفه في المنافسة بدوري الأبطال في ظل عدم تحقيق أي انتصار بعد مرور نصف مباريات الدور الجاري مكتفيا بحصد نقطتين.

واُختتمت منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة، والتي شهدت أيضا فوز بترو أتلتيكو الأنجولي على على مضيفه ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي 1-0 قبل لقاء الوداد والزمالك.

ترتيب المجموعة الرابعة:

بترو أتلتيكو - 7 نقاط.

الوداد - 6 نقاط.

الزمالك - نقطتان.

ساجرادا اسبيرانسا - نقطة واحدة.

أصبح الزمالك في موقف لا يحسد عليه بعد فشله في تحقيق أي انتصار بعد مرور نصف مباريات الدور الجاري، عقب التعادل في أول جولتين مع فريقي بترو أتلتيكو وساجرادا إسبيرانسا.

ويأمل الزمالك في تحقيق فوزه الأول في مجموعات دوري الأبطال على الوداد حين يستضيف الفريق المغربي في مصر خلال الجولة المقبلة يوم 11 مارس المقبل بالجولة الرابعة على ملعب إستاد القاهرة.

انتصار الزمالك على الوداد سيرفع رصيده إلى خمس نقاط ليحسن موقفه في المجموعة، لينتظر بعد ذلك تعثر الفريق المغربي أو الأنجولي من أجل حجز مكان في مقدمة الترتيب مع الفوز في مباراتيه المتبقيتين.

وسيتبقى للزمالك بعد خوض لقاء الوداد مواجهة كل من بيترو أتلتيكو في أنجولا في الجولة الخامسة، قبل أن يستضيف ساجرادا اسبيرانسا في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وبعد وداع دوري الأبطال من دور المجموعات خلال الموسم الماضي، سيسعى الزمالك لتجنب السيناريو نفسه هذا الموسم بتحقيق فوز ينعش به حظوظه في التأهل لاستكمال رحلة حصد اللقب السادس.