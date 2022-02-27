"الوداد يقهر ويعذب".. كيف تناولت الصحف المغربية خسارة الزمالك بدوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت الصحف المغربية الضوء على خسارة الزمالك من أمام الوداد البيضاوي بهدف مقابل ثلاثة، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك تقدم عن طريق أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة الثالثة، لكن الفريق الأبيض تلقى ثلاثة أهداف من بطل المغرب، ليتلقى بطل مصر خسارته الأولى في مرحلة المجموعات.

وأصبح ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي: بترو أتلتيكو (7 نقاط) - الوداد (6 نقاط) - الزمالك (نقطتين) - ساجرادا (نقطة).

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، كيف تناولت الصحف المغربية خسارة الزمالك؟

- "المترجي وفرحان وجبران عذبوا الزمالك"

صحيفة "المنتخب" المغربية، سلطت الضوء على ثلاثي فريق الوداد البيضاوي زهير المترجي وأمين فرحان ويحيى جبران بعد تسجيلهم في شباك الزمالك.

وقالت الصحيفة في عنوانها، إن الثلاثي عذبوا الزمالك ووضعوا الوداد في أمان.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فريق الوداد وصل لنقطته السادسة، ليصبح في المركز الثاني بفارق نقطة عن بترو أتلتيكو والذي فاز على ساجرادا بهدف دون رد، في المقابل توقف رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث.

- "الوداد يتجاوز اختبار الزمالك"

قالت صحيفة "البطولة" المغربية، إن فريق الوداد البيضاوي قلب النتيجة أمام الزمالك بعدما تقدم الأخير بهدف عن طريق أحمد سيد "زيزو" إلا أن فريق المغربي استطاع تسجيل ثلاثة أهداف.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فوز الوداد على الزمالك عزز وضعه في المجموعة ليصل الفريق المغربي لست نقاط، في المقابل توقف رصيد الزمالك عند نقطتين.

"الوداد يقهر الزمالك"

وصفت صحيفة "راديو مارس" فوز الوداد على الزمالك بـ"الثمين"، بعد فوز الفريق الودادي بثلاثة أهداف لهدف.

وأضافت الصحيفة، أن الفوز جعل الوداد على بعد نقطة من بترو أتليتكو والذي يتصدر المجموعة بسبع نقاط.

- "الوداد يلقب الطاولة على الزمالك"

قالت صحيفة "هسبورت" المغربية، إن فريق الوداد استطاع قلب النتيجة أمام الزمالك بعد تقدم الأخير بهدف دون رد.

وأضافت الصحيفة، أن الثنائي زهير المترجي وأمين فرحان نجحا في التسجيل خلال عشر دقائق، واختتم جبران أهداف الوداد قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة.

"إقالة كارتيرون تقترب"

صحيفة "LE 360" المغربية، ذكرت أن إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك اقتربت بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار حتى الآن في مرحلة المجموعات.

وقالت الصحيفة في عنوانها "هزيمة "نكراء" للزمالك أمام الوداد تقرب كارتيرون من الإقالة"

وأضافت الصحيفة المغربية، أن إدارة الزمالك اشترطت فوز الفريق على الوداد من أجل استمراره إلا أن هذا لم يتحقق في ظل تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.