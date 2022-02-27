مدرب صنداونز: خطتنا اعتمدت على الدفاع وغلق المساحات أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تحدث مانكوبا منجكيثى، المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب إفريقي، عن أسباب الفوز على الأهلي، بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال منجكيثي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" احترمت فريق الأهلي، وطريقة الأهلي مميزة باستغلاله المساحات وعملنا حساب لهذا الأمر".

وأضاف:" الأهلي فريق كبير بعيدا عن فوزنا، وخطتنا اعتمدت على الدفاع من وسط الملعب، وأغلقنا المساحات على الشحات ومفاتيح لعب الأهلي".

وتابع:" علي معلول كان أخطر لاعب في الأهلي، لكن اغلقنا المساحات أمامه، وكنا نستهدف الفوز في القاهرة بعيدا عن نتائج أخر 5 مباريات بيننا".

وأكمل: "لم نتشاجر مع الحكم الذي كان يعتقد ان الحارس يهدر الوقت، لكن الحارس كان مصاب ولم يتعمد إهدار الوقت وهذا كان سبب النقاش مع الحكم بعد المباراة".

وخسر الأهلي أمام ضيفه صنداونز بنتيجة 0-1 خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.

ورفع صنداونز رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، فيما استقر الأهلي في قاع المجموعة بنقطة واحدة وله مباراة مؤجلة.