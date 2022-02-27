عبد الحفيظ: لا مشكلة إذا تأهل الأهلي وصيفًا.. وأبطال القارة بإمكانهم العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن فريقه بإمكانه العودة خلال المباريات المقبلة بدوري أبطال أفريقيا والمنافسة على التأهل إلى دور الثمانية.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس، إلى أن فريقه كان بإمكانه تحقيق الفوز على صنداونز الجنوب أفريقي، مطالبًا بضرورة غلق صفحة هذه المواجهة.

وخسر الأهلي أمام صنداونز بهدف نظيف مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ: "لدينا 4 مباريات وما زالت الأمور في أيدينا، سنواجه المريخ في لقاء صعب جدًا ولكن سيكون بإمكاننا التأهل".

وأكمل: "لو سجلنا 1% فقط من الفرص التي أتيحت إلينا أمام صنداونز لحققنا الفوز، نحن أبطال القارة وبإمكاننا العودة والتأهل، لكن علينا أن نغلق صفحة هذه المباراة فورًا".

واختتم: "لن ألوم أحد على الخسارة، سألوم أنفسنا فقط، الهدف من دور المجموعات هو التأهل، بالتأكيد نريد التأهل كمتصدر لكن الصعود في الوصافة لا يشكل أزمة بالنسبة لنا".