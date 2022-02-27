موقف الأهلي من التأهل بدوري الأبطال بعد الخسارة من صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى الأهلي خسارة على ملعبه وأمام جماهيره على يد فريق صنداونز الجنوب أفريقي بنتيجة (1-0)، في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة" ضمن حسابات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

1- صنداونز (7 نقاط)

2- المريخ (4 نقاط) مع امتلاكه مباراة مؤجلة

3- الأهلي (نقطة) مع امتلاكه مباراة مؤجلة

4- الهلال (نقطة)

** بداية الأهلي بعد الخسارة من صنداونز ستكون من خلال مواجهة المريخ السوداني في الخامس من الشهر المقبل على ملعب "الأهلي we السلام".

وبالطبع لا بديل للأهلي سوى الفوز في مباراة المريخ والمؤجلة من الجولة الأولى من أجل إنعاش آماله نحو التأهل للدور المقبل ومواصلة مشواره في البطولة القارية والتي حققها في آخر نسختين.

ولم يتذوق فريق المريخ طعم الخسارة حتى الآن بعد التعادل مع صنداونز في القاهرة بدون أهداف، ثم الفوز على غريمه الهلال بهدفين مقابل هدف.

فرصة الأهلي للتأهل قائمة خاصة أن الفريق الأحمر سيلعب ثلاث مباريات في القاهرة بواقع مباراتي المريخ ثم الهلال، في المقابل سيلعب خارج دياره في مناسبة وحيدة ضد صنداونز في 11 من الشهر المقبل ضمن الجولة الرابعة.

فوز الأهلي في مبارياته الثلاث بالقاهرة تعني حصوله على تسع نقاط مما يعني وصول رصيد بطل أفريقيا إلى عشر نقاط، في المقابل لابد من سقوط المريخ في مباراة سواء أمام صنداونز في جنوب أفريقيا أو الهلال في السودان حتى لا يصل الفريق السوداني لنفس الرصيد.

كما أن خسارة الهلال في مباراة الأهلي فقط تعني خروجه رسميًا من مرحلة المجموعات، حيث يحتاج الفريق السوداني لتحقيق الفوز في مبارياته الثلاث وعدم خسارة نقاط جديدة.

ويأتي ترتيب جدول مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × المريخ.. 5 مارس

صنداونز × الأهلي.. 11 مارس

المريخ × الأهلي.. 18 مارس

الأهلي × الهلال.. 1 أبريل