مرتضى يُعلن إحالة كارتيرون للتحقيق بعد الخسارة أمام الوداد المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك استبعاد كلا من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني بسبب سوء السلوك وإحالة المدير الفني كارتيرون للتحقيق فور عودته.

وفي نفس الوقت قرر رئيس الزمالك إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي بعد الخسارة من الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات .

وخسر نادي الزمالك المباراة التي جمعته مع الوداد المغربي في الدار البيضاء، بثلاثة أهداف لواحد، مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

هزيمة الزمالك زادت من تأزم موقفه في ترتيب المجموعة والمنافسة على التأهل إلى الدور القادم، في ظل عدم تحقيق أي انتصار بعد مرور نصف مباريات الدور الجاري.