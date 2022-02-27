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القاهرة - سامية سيد - ترتيب مجموعة الأهلي بدورى ابطال أفريقيا بعد الخسارة أمام صن داونز

توقف رصيد النادي الأهلي عند نقطة واحدة في دوري ابطال أفريقيا ليبقى في المركز الثالث بالمجموعة الأولى فيما ارتفع رصيد صن داونز إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة.

ترتيب مجموعة الأهلي بدورى ابطال أفريقيا بعد الخسارة أمام صن داونز

وسقط فريق الأهلي فى فخ الهزيمة من صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتعقد موقف الفريق الأحمر في الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية، ويتعرض لأول هزيمة من بطل جنوب أفريقيا على أرضه.

ترتيب مجموعة الأهلي بدورى ابطال أفريقيا بعد الخسارة أمام صن داونز

1- صن داونز الجنوب أفريقي 7 نقاط

2- المريخ السوداني 4 نقاط

3- الأهلي نقطة واحدة

4-الهلال السوداني نقطة واحدة