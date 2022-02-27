شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: دفعنا ثمن عدم التسجيل مبكرا.. وعلينا الفوز بجنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن حزنه بعد خسارة فريقه من صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الست على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا: " نشعر بحزن شديد وبالنسبة لي هي مباراة لا ارغب في خسارتها على الاطلاق ولكن هذه هي كرة القدم".

قال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة صن داونز: " حصلنا على فرص عديدة ولم نسجل، واعرف ان الخطر دائما من المرتدات وهو ما حدث اليوم، والآن نحن في موقف صعب للتأهل".

أوضح موسيماني: "أطالب الكاف بتواجد الڤار في المباريات وعانينا لغيابه اليوم، وأعتقد أن بيرسي تاو لم يكن متسللا.. وحارس صن داونز تصدى لكرة بيده من خارج المنطقة".

أكمل: " كنا نحاول التسجيل طوال المباراة.. واعتقد ان تغيير حسام حسن تأخر.. ولكن لو كنا سجلنا قبلها فلن نتحدث عن توقيت التغيير، ودفعنا ثمن عدم التسجيل مبكرا امام صن داونز".

استطرد: " تاو سجل واعتقد انه ليس تسللا.. ولو كان الهدف تم احتسابه فلن اسأل عن مشاركته اليوم بعد الغياب لفترة طويلة، و مباراة صن داونز كانت تحتاج لاعبين اصحاب خبرات ولذلك دفعت ببيرسي تاو".

شدد: " علينا محاولة الفوز على صن داونز في جنوب افريقيا ونحن قادرون على ذلك، ووجه رسالة للحاضرين خلال المؤتمر الصحفي وجماهير الأهلي: "اعتذر لكم جميعا على الخسارة".