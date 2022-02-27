شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز: نجحنا في تعطيل مفاتيح لعب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مانكوبا مدرب صن داونز الجنوب إفريقي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الست على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قال مانكوبا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، "كنا نعلم ان المباراة ستكون صعبة واستعدينا جيدا لمواجهة الاهلي حامل اللقب في اخر نسختين، واحترمنا الاهلي ولاعبيه وخبراتهم"، مضيفا: "كنا نعلم ان الاهلي يعمل على خلق المساحات لمحمد شريف خلف المدافعين وقمنا بغلقها وكذلك ياسر ابراهيم مميز في الكرات الثابتة ومنعناه من الاستحواذ على الكرة".

وأردف،" المباراة سارت كما اردنا ونجحنا في تعطيل مفاتيح لعب الأهلي، و معلول اخطر لاعبي الاهلي وحاولنا غلق الجبهة اليسرى والامور سارت على ما يرام"، مشيرا:" دائما كنا نريد الفوز على الاهلي وسيطرنا على الكرة في المباريات الاخيرة ولكنهم كانوا يعاقبونا على اخطاء فردية ويسجلوا لذلك لم ننجح في التأهل، مؤكدا: " في آخر مباراتين أمام الاهلي كنا نستحق الفوز.. واليوم تحقق ما كنا نسعى اليه منذ فترة بالفوز هنا في القاهرة رغم الغيابات المهمة في فريقي".

استرسل: " موسيماني دائما يقول انه جزء من صن داونز وهو يعتبر فائزا اليوم"، وعن المشادة مع رضوان جيد حكم المباراة أكد أنه لم يهدر الوقت والحارس تعرض لاصابة والحكم رفض ايقاف المباراة ولذلك تحدثنا معه بسبب تلك الكرة، الحكام بشر ووارد ان تخطئ وعلينا تقبل ذلك".

أضاف: " لدي ثقة في فريقي وكنا نلعب على الفوز ولم اكن سعيدا على الاطلاق بالخسارة في الموسم الماضي.. وقسمت المباراة إلى مراحل ونجحنا في الخروج بما اردناه".