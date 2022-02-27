شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يغيبون عن الاتحاد السكندرى فى مباراة الطلائع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب 5 لاعبين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش، والمقرر لها الإثنين على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويغيب عن زعيم الثغر كلا من، فوزى الحناوى، مورو ساليفو، محمد عبد السلام، نادر رمضان، وكريم الديب لمعاناتهم من إصابات مختلفة، حيث يشتكى ساليفو من كسر اليد ويعانى الديب والحناوى من إصابات عضلية.

فيما تعافى محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، من إصابة خشونة الركبة التى تعرض لها خلال الأيام الماضية وتسببت فى غيابه عن المباراة الأخيرة.

واستبعد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى محمد عبد المنصف من مواجهة إنبى الماضية التي أقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدف دون رد.

فى سياق آخر، حقق الاتحاد السكندري ثلاثة انتصارات فقط مقابل ثلاثة هزائم وأربعة تعادلات في مسيرته هذا الموسم، ورغم أنه من أقوى خمس فرق هجوميا في المسابقة بعدما تمكن من تسجيل 15 هدفا، إلا أنه يعاني دفاعيا بشكل كبير، حيث استقبل 17 هدفا وهو ثاني أكبر معدل من الأهداف المستقبلة بعد إيسترن كومباني الأضعف دفاعا حتى الآن.

ويعيش النادي السكندري أوقاتا صعبة في ظل الإصابات المتعددة التي تطارد الفريق وعلى رأسها الصليبي التي ضربت عدد من اللاعبين منهم كريم ممدوح وحسام عاشور وكريم الديب، بالإضافة إلى الإصابات الطويلة التي ضربت العديد من اللاعبين، لكن الجميع يثق في قدرة الاتحاد لسابق أمجاده.