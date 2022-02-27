شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الزمالك يمتلك حظوظ التأهل لدور الـ 8 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أن مباراة فريقه اليوم أمام الوداد المغربي والتي انتهت بفوز الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف، كانت من أقوى المباريات في مشوار الفريق هذا الموسم.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، الزمالك بدأ المباراة بشكل قوي وكان الفريق الأفضل وسيطر علي زمام الأمور، ولكن الأخطاء الدفاعية كانت هي السبب في الخسارة الكبيرة.

وأضاف المدير الفني الفرنسي، أن لاعبي الوداد نجحوا في استغلال الأخطاء والفرص التي لاحت لهم، بخلاف حالة التوتر التي سيطرت علي لاعبي الزمالك عقب الهدف الأول، مختتما تصريحاته بأن الجمهور المغربي كان عامل السحر لفريق الوداد والفرصة أمام الزمالك قادمة للتأهل للدور التالي في البطولة.

من ناحية أخرى قرر رئيس الزمالك إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي بعد الخسارة من الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات، كما قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة امام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، احرز اهداف المباراة كل من احمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي قبل ان يضيف امين فرحان هالدف الثاني في الدقيقة 37 قبل ان يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة، بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.