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القاهرة - سامية سيد - ترتيب مجموعة الزمالك بدورى أبطال إفريقيا بعد الهزيمة من الوداد المغربي أصبح الزمالك في الترتيب الثالث بدورى أبطال أفريقيا لكن بفارق 4 نقاط كاملة عن وصيف المجموعة وخمس نقاط عن المتصدر بعد خسارته لمواجهة الوداد المغربي. ترتيب مجموعة الزمالك بدورى أبطال إفريقيا بعد الهزيمة من الوداد المغربي

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأحرز أهداف المباراة كل من احمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي قبل أن يضيف امين فرحان الهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل ان يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.

ترتيب مجموعة الزمالك بدورى أبطال إفريقيا بعد الهزيمة من الوداد المغربي

١- بيترو اتليتكو 6 نقاط

٢- الوداد المغربي 6 نقاط

٣- الزمالك نقطتين

4 - ساجرادا الانجولي نقطه وحيدة