شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 26 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم السبت 26 / 2 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، صن داونز يهزم الأهلي بهدف ويعقد مهمته فى الصعود لربع نهائي أفريقيا، و جماهير الأهلي تهتف لموسيماني وتطالب اللاعبين بالنجمة الـ"11".. صور.

صن داونز يهزم الأهلي بهدف ويعقد مهمته فى الصعود لربع نهائي أفريقيا

سقط فريق الأهلي فى فخ الهزيمة من صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتعقد موقف الفريق الأحمر في الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية، ويتعرض لأول هزيمة من بطل جنوب أفريقيا على أرضه.

جماهير الأهلي تهتف لموسيماني وتطالب اللاعبين بالنجمة الـ"11".. صور

هتفت جماهير الأهلي الموجودة فى استاد القاهرة لبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق واللاعبين فور وصولهم وبدء إجراء عمليات الإحماء. وطالبت الجماهير لاعبي الأهلي بمواصلة مشوار الفريق من أجل حصد لقب دوري أبطال أفريقيا فى نسخته الحالية.

تعرف على أشهر هتافات الجمهور للاعبي الأهلي باستاد القاهرة قبل لقاء صن داونز.. صور

حرص جمهور الأهلي على ترديد هتافات مؤيدة للاعبي الفريق باستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة داونز الجنوب أفريقى فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

كيروش يتابع محمد هانى وياسر إبراهيم أمام صن داونز باستاد القاهرة

يحضر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب افريقى الليلة فى دورى المجموعات الأفريقى باستاد القاهرة، وذلك فى إطار متابعة العناصر المرشحة للانضمام لقائمة المنتخب الوطني لمباراتي السنغال المقرر لهما يوما 25 و29 مارس المقبل فى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

مجموعة الأهلى.. ماذا قالت صحف السودان عن فوز المريخ أمام الهلال

سلطت صحف السودان الضوء على فوز المريخ على الهلال فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا بالمجموعة الأولى التى تضم المريخ والهلال والأهلى وصن داونز.

تفاصيل جلسة موسيماني مع ثلاثي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسات خاصة مع بعض لاعبي الفريق، كل على حدة، لتوجيه نصائح لهم قبل مباراة صن داونز الجنوب أفريقي الليلة بدوري أبطال أفريقيا. وتحدث موسيماني مع محمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وكذلك على معلول خلال تدريبات الفريق الأخيرة من أجل توجيههم وتقديم بعض النصائح قبل لقاء بطل جنوب أفريقيا.

التسلل يلغى هدف "بيرسى تاو" بمرمى صن داونز.. فيديو

ألغى حكم مباراة الأهلي وصن داونز، هدف بيرسى تاو لاعب فريق الأهلى بداعى التسلل، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.