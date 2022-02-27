شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 26 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 26 / 2 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الزمالك يخسر أمام الوداد المغربي 3/1 فى دوري أبطال أفريقيا، و إيقاف مستحقات لاعبي الزمالك بعد الخسارة من الوداد.

الزمالك يخسر أمام الوداد المغربي 3/1 فى دوري أبطال أفريقيا

تعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، أحرز أهداف المباراة كل من احمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي قبل أن يضيف امين فرحان الهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل ان يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة، بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.

إيقاف مستحقات لاعبي الزمالك بعد الخسارة من الوداد

قرر رئيس الزمالك إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي بعد الخسارة من الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات .

التحقيق مع كارتيرون واستبعاد مدحت عبد الهادي و أمير عزمى من جهاز الزمالك

قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، استبعاد مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

الزمالك والوداد.. مدحت عبد الهادى يعتدى على حامل الكرات وشيكابالا يعتذر.. صور

اعتدى مدحت عبد الهادى المدرب المساعد للزمالك على أحد حاملى الكرات فى ملعب محمد الخامس فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

لاعبو الوداد يستقبلون أوناجم بالأحضان قبل مواجهة الحسم الأفريقية

قام لاعبو فريق الوداد المغربى بتحية زميلهم محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك قبل اللقاء الذى يجمع الفريقين بعد قليل فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتى تنطلق فى التاسعة مساءً باستاد المركب الرياضي "محمد الخامس" بالدار البيضاء.

إصابة مشجع مغربى بحالة إغماء بسبب التكدس الجماهيري قبل مواجهة الزمالك والوداد

تعرض مشجع مغربى للإغماء بسبب التكدس الجماهيرى قبل المواجهة المرتقبة بين الوداد والزمالك في ملعب مركب محمد الخامس فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

زيزو يسجل أول أهدافه الأفريقية مع الزمالك بعد 30 مباراة