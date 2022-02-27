7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 26/ 2/ 2022 ‎

سقط فريق الأهلي فى فخ الهزيمة من صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتعقد موقف الفريق الأحمر في الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية، ويتعرض لأول هزيمة من بطل جنوب أفريقيا على أرضه.