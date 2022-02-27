شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 26/ 2/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم السبت 26/ 2/ 2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة..
تعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
سقط فريق الأهلي فى فخ الهزيمة من صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتعقد موقف الفريق الأحمر في الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية، ويتعرض لأول هزيمة من بطل جنوب أفريقيا على أرضه.
أسندت لجنة الحكام، برئاسة عصام عبد الفتاح التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم، إدارة مباراة سموحة و غزل المحلة غدا للحكم مصطفى الشهدى في بطولة الدورى المصرى الممتاز.