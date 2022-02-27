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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 26/ 2/ 2022 ‎

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم السبت 26/ 2/ 2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة..

الزمالك يخسر أمام الوداد المغربي 3/1 فى دوري أبطال أفريقيا

تعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

صن داونز يهزم الأهلي بهدف ويعقد مهمته فى الصعود لربع نهائي أفريقيا

سقط فريق الأهلي فى فخ الهزيمة من صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتعقد موقف الفريق الأحمر في الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية، ويتعرض لأول هزيمة من بطل جنوب أفريقيا على أرضه.

 

أسندت لجنة الحكام، برئاسة عصام عبد الفتاح التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم، إدارة مباراة سموحة و غزل المحلة غدا للحكم مصطفى الشهدى في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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