شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاهلى و صن داونز في دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق صن داونز الجنوب إفريقي، فوزا قاتلا بهدف دون رد أمام النادي الأهلي فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتعقد موقف الفريق الأحمر في الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية، ويتعرض لأول هزيمة من بطل جنوب أفريقيا على أرضه.

وسجل هدف صن داونز اللاعب موريلا في الدقيقة 86 عقب تسديدة قوية داخل منطقة جزاء فريق الاهلى، وبذلك يرتفع رصيد صن داونز الي 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما يتجمد رصد الأهلي عند نقطة واحدة.

وخاض فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بتشكيل مكون كالتالى : محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.