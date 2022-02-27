شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين مدرب صنداونز ورضوان جيد بعد نهاية مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نهاية مباراة الأهلي مشادة بين مانكوبا المدير الفني لفريق صن داونز والمغربي رضوان جيد حكم مباراة فريقه ضد الأهلي والتي جمعتهما مساء السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وفاز فيها الفريق الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

ووقع فريق الأهلي في فخ الخسارة من صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ليتعقد موقف الفريق الأحمر في الصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية. ويتعرض لأول هزيمة من بطل جنوب إفريقيا على أرضه.

بهذه النتيجة توقف الأهلي عند نقطة واحدة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى فيما ارتفع رصيد صن داونز إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني في خط الدفاع، عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج في خط الوسط وأحمد عبد القادر وطاهر محمد، محمد شريف في خط الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء: رامي ربيعة وعلي لطفي وحسام حسن وحسين الشحات وأفشة ومحمود وحيد وبيرسي تاو وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.

وجاء تشكيل صن داونز من: أونيانجو، دي ريوك، نويني، كويتزي، لاكاي، جالي، مودو، موكوينا، رالاني، زواني، شالوليل.