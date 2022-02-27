شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مستحقات لاعبي الزمالك بعد الخسارة من الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر رئيس الزمالك إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي بعد الخسارة من الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات .

كما قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

يأتي قرار رئيس النادي بسبب سوء السلوك من الثنائي، كما قرر المستشار مرتضى منصور إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون للتحقيق فور عودته إلى القاهرة .

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة امام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، احرز اهداف المباراة كل من احمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي قبل ان يضيف امين فرحان هالدف الثاني في الدقيقة 37 قبل ان يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة، بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.

انتهي الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والوداد المغربي المقامة حاليا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا، بتقدم الوداد بهدفين مقابل هدف، أحرز هدف الزمالك احمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل الوداد عن طريق زهير المترجي، ونجح الفريق المغربي في التقدم بهدف امين فرحان.

جاءت بداية المباراة حماسية من الفريقين، حيث حاول لاعبو الوداد إحراز هدف مبكر لإرباك حسابات الزمالك مستغلين عاملي الأرض والحضور الجماهيري المكثف، في المقابل فان لاعبي الزمالك حاولوا مبادلة لاعبو الوداد الهجمات والسيطرة علي وسط الملعب مبكرا لمنع احراز الفريق المغربي أهداف.

وفي الدقيقة 4 ينجح احمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك في احراز هدف مباغت لفريقه من تسديدة من خارج منطقة الجزاء خدعت الجميع معلنا تقدم الزمالك بالهدف الاول، وحاول لاعبو الوداد احراز هدف التعادل الا ان تألق الدفاع وحارس المرمي محمد ابو جبل حالا دون احراز هدف التعادل لتستمر النتيجة 1/0 للزمالك بعد مرور 15 دقيقة.

عقب الهدف كثف لاعبو الوداد من هجماتهم، وحافظ لاعبو الزمالك علي تمركزهم الدفاعي، منعا لدخول اهداف في مرماهم.

ويحصل الثنائي يوسف أوباما وحمزة المثلوثي لاعبا الزمالك علي انذار لكل منهما، نتيجة أخطاء علي حدود منطقة جزاء الزمالك ، ولكن تألق خط دفاع الزمالك كان كلمة السر في الحفاظ علي تقدم الزمالك.

فيما اعتمد لاعبو الزمالك علي سرعات زيزو وبن شرقي ومهارة شيكابالا في احراج لاعبو الوداد من خلال الهجمات المرتدة، ومن خطأ غريب لحمزة المثلوثي في الدقيقة 27 تتهادي الكرة امام زهير المترجي لاعب الوداد الذي يضعها بقوة في مرمي ابو جبل معلنا تعادل الوداد .

كثف لاعبو الوداد من هجماتهم، وسيطر الارتباك علي دفاع الزمالك وحارس مرماه، وهو ما اسفر عن هدف غريب لامين الفرحان من متابعة لخطأ أبو جبل الذي فشل في التصدي للركنية لتسقط امام لاعب الوداد ويحرز منها هدف التقدم في الدقيقة 37، وتمر الدقائق المتبقية في الشوط الأول دون أي جديد من الفريقين لينتهي الشوط الأول بتقدم الوداد بهدفين مقابل هدف.

بدأ الشوط الثاني من المباراة بهجوم مكثف من لاعبي الوداد علي عكس المتوقع حيث وضحت رغبة أصحاب الأرض في احراز الهدف الثالث وصعوبة المباراة علي الزمالك.

في المقابل فان لاعبي الزمالك وضح عليهم الارتباك وتأثرهم بنتيجة الشوط الأول، ولم تفلح تعديلات كارتيرون داخل الملعب في تعديل الموقف سريعا.

مع مرور الوقت يجري كارتيرون المدير الفني للزمالك تبديلين بنزول عمر السعيد واوناجم بدلا من شيكابالا وشيف الجزيري في محاولة لتنشيط منطقة وسط الملعب والهجوم املا في احراز التعادل.

ويجري كارتيرون التبديل الثالث بنزول حازم امام بدلا من الغير موفق حمزة المثلوثي، لتنشيط الجبهة اليمنى للزمالك، ولكن تفشل جميع محاولات لاعبي الزمالك الهجومية في احراز هدف التعادل بسبب التسرع والرعونة ويستمر تقدم الوداد بهدفين مقابل هدف بعد مرور 75 دقيقة.

تمر الدقائق المتبقية من عمر المباراة دون أي خطورة تذكر علي مرمي الوداد، وتشهد الدقائق الأخيرة طرد مدحت عبد الهادي المدرب العام نتيجة اعتداءه علي احد حاملي الكرات خارج الملعب.

وفي الدقيقة 88 يحرز يحيي جبران هدف الفوز الثالث للوداد والذي انهي علي كل أحلام فريق الزمالك في العودة للمباراة، معلنا فوز فريقه بثلاثية مقابل هدف.