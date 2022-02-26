أخضر السلة ينشد الصدارة عبر لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه المنتخب السعودي لكرة السلة نظيره اللبناني اليوم على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله (الجوهرة) ضمن تصفيات كأس العالم.

ويريد أخضر السلة إلحاق لبنان بنظيريه الأردني والإندونيسي اللذين تغلب عليهما، حيث يهدف للوصول إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

وتضم قائمة المنتخب السعودي اللاعبين محمد المرواني، محمد السويلم، أيوب الهوساوي، ناصر أبو جلاس، ثامر محمد، خالد عبدالجبار، محمد الصقر، مثنى المرواني، فهد السالك، مصعب قاضي، أسامة البرقاوي، علي الشبيلي، أيمن بلال وناصر العبسي.

وفي حالة فوزه اليوم، سيعتلي الأخضر صدارة المجموعة.

ويقود أخضر السلة، المدرب علي السنحاني الذي لن يغفل قوة خصمه اليوم، خاصة وأن المنتخب اللبناني الذي حقق البطولة العربية الأخيرة في الإمارات، يعد المنافس الأقوى في المجموعة، كما أنه أحد أبرز المنتخبات في القارة مستفيدا من احتراف عدد من لاعبيه في دوريات خارجية معروفة.

يذكر أن المنتخب السعودي فاز في مباراته الماضية أمام أندونيسيا 95 / 66، بفارق 29 نقطة، فيما خسر المنتخب اللبناني أمام الأردن 63 / 74، بفارق 11 نقطة.