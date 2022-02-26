توتنهام يكتسح ليدز برباعية

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وحسم توتنهام الفوز منذ الشوط الأول، حيث أنهاه متقدما بثلاثة أهداف ثم سجل الرابع في الشوط الثاني.
وتقدم الأيرلندي مات دوهيرتي بهدف لتوتنهام في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف السويدي ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 15، وتكفل الهداف هاري كين بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 27.
وقبل 5 دقائق من نهاية المباراة أحرز الكوري الجنوبي هيونج سون الهدف الرابع.
ورفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة بالمركز السابع وتوقف رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز الـ15.
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