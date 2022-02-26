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توتنهام يكتسح ليدز برباعية

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- بواسطة أيمن الوشواش - اكتسح توتنهام مضيفه ليدز يونايتد 4 - 0 أمس، في المرحلة الـ27 من الممتاز.

وحسم توتنهام الفوز منذ الشوط الأول، حيث أنهاه متقدما بثلاثة أهداف ثم سجل الرابع في الشوط الثاني.

وتقدم الأيرلندي مات دوهيرتي بهدف لتوتنهام في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف السويدي ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 15، وتكفل الهداف هاري كين بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 27.

وقبل 5 دقائق من نهاية المباراة أحرز الكوري الجنوبي هيونج سون الهدف الرابع.

ورفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة بالمركز السابع وتوقف رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز الـ15.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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