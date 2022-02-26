شكرا لقرائتكم خبر منتخب بولندا يرفض مواجهة روسيا بملحق المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أيد نجم بايرن ميونخ الألماني، قائد المنتخب البولندي روبرت ليفاندوفسكي ولاعبون آخرون في المنتخب البولندي، قرار اتحاد الكرة البولندي بعدم مواجهة روسيا بالدور قبل النهائي من الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال ليفاندوفسكي عبر تويتر «هذا هو القرار الصحيح! لا يمكنني تخيل خوض مباراة أمام روسيا في وقت يستمر فيه العدوان المسلح على أوكرانيا. لاعبو كرة القدم الروس والجماهير ليسوا مسؤولين عن هذا، لكن لا يمكننا التعامل وكأن شيئا لم يحدث».

وقال لاعب وسط المنتخب البولندي ماتيوز كليتش في بيان «إن اللاعبين والاتحاد قرروا عدم مواجهة منتخب روسيا».

وأضاف «هو ليس قرارا سهلا، لكن هناك أمورا في الحياة أكثر أهمية من كرة القدم. قلوبنا مع أمة أوكرانيا وصديقنا في المنتخب البولندي، توماز كيدزيورا الذي لا يزال يتواجد في كييف مع عائلته».

وأعلن رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم سيزاري كوليشا أمس، أن المنتخب لن يواجه نظيره الروسي، وقال «لا توجد كلمات أخرى، وإنما هو وقت العمل».

وأضاف «فيما يتعلق بتصعيد العداء من جانب الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا، لن يلعب المنتخب البولندي مباراة فاصلة أمام روسيا. هذا هو القرار الصائب الوحيد».

وأثنى الرئيس البولندي أندريه دودا على القرار، قائلا «لن تواجهوا قطاع طرق».

وكان الاتحاد البولندي قد طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في وقت سابق بنقل المواجهة من روسيا، التي كانت من المفترض أن تستضيف المباراة في 24 مارس، لكن الفيفا رفض التنفيذ الفوري للطلب.

وذكر الفيفا في بيان أصدره الخميس الماضي «الفيفا يدين استخدام القوة من قبل روسيا في أوكرانيا، وأي نوع من العنف لحل الصراعات».

وأضاف «فيما يتعلق بشؤون كرة القدم في أوكرانيا وروسيا، سيواصل الفيفا مراقبة الوضع، وسيعلن عن المستجدات فيما يتعلق بتصفيات كأس العالم 2022 في الوقت المناسب».

وكان رد فعل الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أكثر سرعة، حيث أعلن أمس الأول أن أيا من مباريات المنافسات الأوروبية لن تقام في روسيا أو أوكرانيا، وأن فرق البلدين ستخوض مبارياتها على ملاعب محايدة.

كذلك طالبت التشيك والسويد، المنافستان المحتملتان لروسيا في نهائي الملحق الأوروبي، بنقل المباريات من روسيا.