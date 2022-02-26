النصر والهلال يتمسكان بمطاردة الاتحاد

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وفاز النصر على ضيفه أبها 2 / 1 في المباراة التي جرت بملعب مرسول بارك، فيما تغلب الهلال على ضيفه الحزم 2/ 0 في المواجهة التي جرت على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
وبهذين الانتصارين، احتفظ الهلال والنصر بمركزيهما الثاني والرابع، فالنصر رفع رصيده إلى 44 نقطة في الوصافة خلف الاتحاد المتصدر، فيما بات رصيد الهلال 37 نقطة في المركز الرابع خلف الشباب الثالث.
وخاض الهلال 19 مباراة فقط، فيما سبقته بقية فرق الدوري بخوض 22 مباراة، باستثناء الاتحاد (21 مواجهة).
وشهدت مباراة الهلال والحزم طرد لاعب الهلال الذي شارك بديلا، مصعب الجوير في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
النصر وأبها
- تقدم النصر بهدف فينسيت أبوبكر في الدقيقة .37
- عادل أبها بهدف أوروس ماتيتش في الدقيقة .69
- سجل فينسنيت أبوبكر الهدف الثاني للنصر في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.
- أهدر ميتشيل تي فريدي ضربة جزاء لأبها في الدقيقة 83 .
- رفع النصر رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني.
- توقف رصيد أبها عند 28 نقطة في المركز السادس.
الهلال والحزم
- سجل الهلال هدفه الأول عن طريق أندري كاريلو في الدقيقة 57.
- أضاف موسى ماريجا الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 89.
- رفع الهلال رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع.
- توقف رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز الـ16 الأخير.
- شهدت المباراة طرد لاعب الهلال مصعب الجوير في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
- توقف اللعب نحو 6 دقائق لعلاج لاعب الحزم أحمد النجعي بعد أن أصيب بجرح قطعي في الحاجب نتيجة احتكاك مع بيريرا.
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