شكرا لقرائتكم خبر النصر والهلال يتمسكان بمطاردة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتاز فريقا النصر والهلال محطتي أبها والحزم أمس في الجولة الـ22 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاز النصر على ضيفه أبها 2 / 1 في المباراة التي جرت بملعب مرسول بارك، فيما تغلب الهلال على ضيفه الحزم 2/ 0 في المواجهة التي جرت على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وبهذين الانتصارين، احتفظ الهلال والنصر بمركزيهما الثاني والرابع، فالنصر رفع رصيده إلى 44 نقطة في الوصافة خلف الاتحاد المتصدر، فيما بات رصيد الهلال 37 نقطة في المركز الرابع خلف الشباب الثالث.

وخاض الهلال 19 مباراة فقط، فيما سبقته بقية فرق الدوري بخوض 22 مباراة، باستثناء الاتحاد (21 مواجهة).

وشهدت مباراة الهلال والحزم طرد لاعب الهلال الذي شارك بديلا، مصعب الجوير في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

النصر وأبها







تقدم النصر بهدف فينسيت أبوبكر في الدقيقة .37



عادل أبها بهدف أوروس ماتيتش في الدقيقة .69



سجل فينسنيت أبوبكر الهدف الثاني للنصر في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.



أهدر ميتشيل تي فريدي ضربة جزاء لأبها في الدقيقة 83 .



رفع النصر رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني.



توقف رصيد أبها عند 28 نقطة في المركز السادس.



الهلال والحزم