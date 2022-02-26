شكرا لقرائتكم خبر ضمك يلدغ الرائد بهدف قاتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح ضمك في الفوز على ضيفه الرائد أمس بملعب مدينة الأمير سلطان بالمحالة ضمن الجولة الـ 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأكمل ضمك المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه دوماغوج انتوليتش منذ الدقيقة 30. ورفع ضمك رصيده إلى 36 نقطة، فيما بقي الرائد على رصيده السابق 26 نقطة. ويعد فوز أمس هو الأول لضمك على الرائد بالدوري في المحالة. المباراة في دقائق





-27 افتتح منصور حمزي التسجيل لضمك.



-30 تعرض لاعب ضمك دوماغوج انتوليتش للطرد.



-36 عادل الرائد النتيجة عن طريق البرتغالي إيدير.



-39 نجح هلال سوداني في تسجيل الهدف الثاني لضمك.



+5 -45 أضاع كريم البركاوي ضربة جزاء للرائد.



-46 سجل كريم البركاوي هدف التعادل للرائد.



+5 -90 سجل الأرجنتيني سيرجو فيتور الهدف الثالث لضمك.



كانت هذه تفاصيل خبر ضمك يلدغ الرائد بهدف قاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.