شكرا لقرائتكم خبر الطائي يخطط لضرب التعاون مرتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الطائي في الـ4:10 مساء اليوم نظيره التعاون على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، في إطار الأسبوع الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الطائي ضيفه التعاون.

ويطمح التعاون للثأر لهزيمته الأولى بملعبه 1/ 2، فيما يريد الطائي تأكيد تفوقه بفوز ثان.

وتتشابه أهداف الفريقين في لقاء اليوم، فكل منهما يبحث عن الفوز لتحسين مركزه، فالطائي يمتلك 25 نقطة في المرتبة العاشرة.

وتسير أوضاع الطائي في الآونة الأخيرة بشكل جيد، لذا يتوقع أن يستغل مديره الفني التشيلي خوسيه سييرا النشوة المعنوية لدى اللاعبين في خطف كامل نقاط المباراة، خاصة وأن لديه عناصر قادرة على تحقيق أهدافه كالزامبي الدولي ناوليدج موسونا والأرجنتني توبياس فيغيروا والبرازيلي دينر جوميز إضافة إلى الجزائري الدولي أمير سعيود.

على الطرف الآخر يمتلك التعاون 22 نقطة في المرتبة الـ12، وسيسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات للابتعاد عن دائرة الخطر، ويدرك مديره الفني، البرتغالي جوزيه جوميز أهمية اللقاء؛ لذا يتوقع أن يدفع بتشكيلة متوازنة بحثا عن إيقاف النشوة المعنوية لدى مضيفه ومواصلة الأداء الفني الإيجابي الذي ظهر عليه في الجولتين السابقتين وسط تواجد كوكبة من العناصر البارزة على الصعيد الأجنبي كهدافه الكاميروني ليندر توامبا والإسباني ألفارو ميدران والهولندي أشرف المهديوي والمصري مصطفى فتحي.

كفة شبه متعادلة

