الطائي يخطط لضرب التعاون مرتين

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ويطمح التعاون للثأر لهزيمته الأولى بملعبه 1/ 2، فيما يريد الطائي تأكيد تفوقه بفوز ثان.
وتتشابه أهداف الفريقين في لقاء اليوم، فكل منهما يبحث عن الفوز لتحسين مركزه، فالطائي يمتلك 25 نقطة في المرتبة العاشرة.
وتسير أوضاع الطائي في الآونة الأخيرة بشكل جيد، لذا يتوقع أن يستغل مديره الفني التشيلي خوسيه سييرا النشوة المعنوية لدى اللاعبين في خطف كامل نقاط المباراة، خاصة وأن لديه عناصر قادرة على تحقيق أهدافه كالزامبي الدولي ناوليدج موسونا والأرجنتني توبياس فيغيروا والبرازيلي دينر جوميز إضافة إلى الجزائري الدولي أمير سعيود.
على الطرف الآخر يمتلك التعاون 22 نقطة في المرتبة الـ12، وسيسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات للابتعاد عن دائرة الخطر، ويدرك مديره الفني، البرتغالي جوزيه جوميز أهمية اللقاء؛ لذا يتوقع أن يدفع بتشكيلة متوازنة بحثا عن إيقاف النشوة المعنوية لدى مضيفه ومواصلة الأداء الفني الإيجابي الذي ظهر عليه في الجولتين السابقتين وسط تواجد كوكبة من العناصر البارزة على الصعيد الأجنبي كهدافه الكاميروني ليندر توامبا والإسباني ألفارو ميدران والهولندي أشرف المهديوي والمصري مصطفى فتحي.
كفة شبه متعادلة
- مواجهة اليوم هي الثالثة بين الفريقين هذا الموسم.
- التقيا في الدور الأول على صعيد الدوري وفاز الطائي 2/ 1.
- التقيا بدور الـ16 لكأس الملك وفاز التعاون 3/ 2.
- يملك الطائي 25 نقطة في المرتبة العاشرة.
- يملك التعاون 22 نقطة في المرتبة الـ12.
- آخر مباراة للطائي فاز فيها على الاتفاق 1/ 0.
- آخر مباراة للتعاون انتهت بالتعادل 1/1 مع المتصدر الاتحاد.
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