فروسية الأحساء تقيم سباقها الـ 19

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام ميدان فروسية الأحساء أمس حفل سباقه الـ19 للموسم الحالي، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع. وتكون السباق من 8 أشواط خصصت لإنتاج السعودية مفتوح أفراس والرابحة، ومفتوح الخيل العربية وإنتاج السعودية حصن والسعودية أفراس وإنتاج السعودية مفتوح الدرجات.



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