المهددون في سباق النجاة من الغرق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتح فريق الباطن أبواب ملعبه في الساعة الـ3:50 مساء اليوم لاستضافة الفيصلي في إطار لقاءت الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك الباطن 19 نقطة مقابل 21 نقطة للفيصلي، وهو ما يشعل المواجهة، حيث يحاول المضيف اقتلاع نقاط الضيف.

وتبدو المباراة متكافئة، يسعى خلالها كل من الطرفين لإيجاد مخرج من أزمة خطر الهبوط التي أصبحت تهددهما معا.

ويبحث المدير الفني للباطن الألماني إلين هورفات، عن تسجيل نتيجة إيجابية عقب الخروج من بطولة كأس الملك أخيرا، وخسارة آخر مواجهة في الدوري أمام النصر 3 - 4.

ويعتمد الباطن على عناصر جيدة في مقدمتها الثنائي المغربي يوسف الجبلي ومحمد رايحي والكنغولي فابيو آبرو وحارسه الأورجوياني مارتن كمباينا.

على الطرف الآخر يقود الفيصلي المدرب الموقت الوطني فهد الورقة، عقب إقالة البرتغالي دانييل راموس من منصبه بعد الخسارة برباعية أمام الفتح في الجولة الماضية، ويأمل الورقة في تصحيح وضع مسار الفريق وتحقيق الفوز للمساهمة في إبعاده من خطر الهبوط والمراكز المتأخرة بسلم ترتيب الدوري.

الفتح والاتفاق

يحشد فريق الاتفاق (20 نقطة) كامل قوته من أجل العودة من الأحساء بنقاط مضيفه الفتح (24 نقطة) للخروج من أزمة التعثرات التي لازمت الفريق في الجولات الماضية.

ويسعى أصحاب الأرض بقيادة المدرب اليوناني جورجوس دونيس لمواصلة الصحوة عقب الفوز العريض على الفيصلي في الجولة الماضية برباعية، واستغلال ظروف ضيفه الاتفاق في الابتعاد عن مناطق خطر الهبوط، مرتكزا على مكامن القوة في فريقه بوجود الرباعي البيروفي كريستيان كويفا والمغربي مراد باتنا والجزائري سفيان بن دبكه ومن أمامهم فراس البريكان.

في المقابل تنفس مدرب الاتفاق الصربي فلادان ميلويفيتش، الصعداء باستعادة الثنائي محمد الكويكبي والتونسي نعيم السيليتي اللذين سيشكلان قوة لخط الوسط الذي يضم الألماني أمين يونس والفرنسي يوسف نياكيتي، حيث يسعى لوقف نزيف إهدار النقاط وتحقيق نتيجة إيجابية في رحلة الابتعاد عن المراكز المتأخرة بسلم ترتيب الدوري، في ظل المواجهات الصعبة المتبقية التي تنتظر الفريق بالجولات المقبلة.