عناد الفيحاء يهدد طموح الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل فريق الشباب ضيفا على نظيرة الفيحاء مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية

مباراة الذهاب انتهت بفوز الشباب

2/ 1 بصعوبة، ومن المتوقع أيضا أن يجد صعوبة كبيرة في مباراة اليوم، حيث إن تاريخ المواجهات بينهما متكافئ كثيرا رغم حداثة تاريخ الفيحاء في دوري المحترفين، حيث تقابل الفريقان في سبع مواجهات فاز الشباب في ثلاث وفاز الفيحاء في اثنين وحضر التعادل مرتين.

ويحتل الشباب المركز الثالث برصيد 40 نقطة، فيما يحتل الفيحاء المركز السابع برصيد 27 نقطة.

وينتشي كلا الفريقين بنجاحه في الوصول إلى الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين الأسبوع الماضي، بعد أن تغلب الفيحاء على الباطن 2/ 1، والشباب على الأهلي بذات النتيجة.

ومما يؤكد صعوبة المباراة على الشباب الساعي للتمسك بالوصافة على الأقل، أن الفيحاء لم يخسر أي مباراة على أرضه هذا الموسم، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات.

كما أن الشباب في الموسم الحالي تلقى 3 خسائر جميعها خارج أرضه أمام أبها والفتح والهلال.

قبل المواجهة

