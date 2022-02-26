في مباراة الفرص الضائعة.. صن داونز يخطف فوزاً مفاجئاً أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث مباراة الأهلي وصن داونز بفوز الفريق الجنوب إفريقي بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز فريق صن داونز هدف التقدم في الدقيقة 85، عن طريق اللاعب بولينا من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

ودخل فريق صن داونز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيندي مويني.

خط الدفاع: بريان مانديلا، لاكاي، خوليسو جونسون، روشين دي روك.

خط الوسط: جالي، زواني، تيبوهو موكوينا، أميتيست رالاني.

خط الهجوم: بيتر شالولايل