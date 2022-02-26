دوري أبطال إفريقيا.. الوداد يقلب الطاولة على الزمالك في الشوط الأول

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الوداد والزمالك، بتقدم الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة المقامة حالياً على ستاد المركب الرياضي "محمد الخامس" بالدار البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الزمالك مبكراً عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة الخامسة، من خلال تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 27، أدرك الوداد التعادل عن طريق لاعبه زهير المترجي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد مرور عشر دقائق، نجح اللاعب أمين فرحان في تسجيل الهدف الثاني للوداد بركلة خلفية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الكرة أعلى الزاوية اليمنى لمرمى أبو جبل.

جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

خط الوسط : إمام عاشور - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد الغني - محمد أوناجم - إسلام جابر - محمد عبد الشافي - حازم إمام - عمر السعيد - عبد الله جمعة - رزاق سيسيه.

ودخل الوداد مباراة الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رضا التكناوتي.

خط الدفاع: أيوب العملود - أشرف داري - فرحان - عطية الله.

خط الوسط: يحيى جبران - جلال الداودي – أيمن الحسوني – رضا جعدي.

خط الهجوم: مبينزا – زهير المترجي.