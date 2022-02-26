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تسديدة صاروخية.. الزمالك يتقدم على الوداد مبكراً بهدف عن طريق زيزو

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الشارقة - اميمة ياسر -      

نجح أحمد سيد زيزو في تسجيل هدف الزمالك الأول في مرمى الوداد المغربي، عن طريق تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 5 من عمر المباراة المقامة حالياً على ستاد المركب الرياضي "محمد الخامس" بالدار البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

خط الوسط : إمام عاشور - يوسف أوباما  - محمود عبد الرازق شيكابالا  - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد الغني - محمد أوناجم - إسلام جابر - محمد عبد الشافي  - حازم إمام - عمر السعيد - عبد الله جمعة - رزاق سيسيه.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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