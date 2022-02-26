شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يهزم الأهلي بهدف ويعقد مهمته فى الصعود لربع نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق الأهلي فى فخ الهزيمة من صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتعقد موقف الفريق الأحمر في الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية، ويتعرض لأول هزيمة من بطل جنوب أفريقيا على أرضه.

بهذه النتيجة توثق الأهلي عند نقطة واحدة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى فيما ارتفع رصيد صن داونز إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة.

حاول الأهلي فرض أسلوب لعبه على إيقاع المباراة من بدايتها، في الوقت الذي ركز خلاله صن داونز على الضغط العالي لمنع الفريق الأحمر من تحضير هجماته من الخلف، وحاول لاعبو الأهلي الاستحواذ على اللعب والتحكم في رتم المباراة من بدايتها.

تحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء صن داونز في الدقيقة السابعة ولكن لعبها علي معلول ضعيفة في اتجاه حارس بطل جنوب إفريقيا، وهدد موكوينا لاعب صن داونز مرمى الأهلي في الدقيقة 9 ولكن حولها عمرو السولية إلى ركلة ركنية.

وتحصل الأهلي على ركلة حرة جديدة في الدقيقة 10 نتيجة عرقلة طاهر طاهر وسددها معلول ولكنها ارتطمت بالحائط وارتدت إلى وسط الملعب، واستمر ضغط الأهلي في وسط ملعب صن داونز ولكن بدون خطورة على مرمى بطل جنوب إفريقيا.

ولعب حمدي فتحي رأسية متقنة في الدقيقة 19 بعد استقبال عرضية بارعة من معلول في الجبهة اليسرى ولكن لعبها برعونة، وسدد اليو ديانج تصويبة مباشرة على مرمى صن داونز في الدقيقة 23 ولكنها مرت أعلى العارضة.

وهدد ديانج مرمى صن داونز بصتويبة صاروخية في الدقيقة 35 من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لفريق صن داونز، فيما حصل صن داونز على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 41 نتيجة عرقلة زواني وتم تسديد الكرة مباشرة على مرمى الأهلي ولكن أمسك بها محمد الشناوي، وشن عبد القادر هجمة خطيرة للأهلي في الدقيقة 45 ومر من أكثر من لاعب وسددها تجاه المرمى ولكنها ارتطمت بظهر أحد مدافع صن داونز.

وعاد الأهلي بهجمة جديدة من الجبهة اليمنى عن طريق محمد هاني الذي صوب كرة مباشرة على مرمى المنافس ولكن أمسك بها الحارس، وحصل الأهلي على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 47 نتيجة عرقلة طاهر وصوبها معلول مباشرة على المرمى ولكن أمسك بها الحارس على مرتين ويطلق الحكم صارة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ودفع الأهلي بالجنوب افريقي بيرسي تاو في بداية الشوط الثاني بدلا من طاهر محمد لتعزيز الجانب الهجومي للفريق الأحمر، وهدد عبد القادر مرمى صن داونز في الدقيقة 47 من هجمة خطيرة من الجبة اليسرى ولكنه فقد توازنه على الكرة، وهدد لاكاي مرمى الأهلي بكرة مفاجئة في الدقيقة 52 بعدما صوب كرة وارتطمت بالقائم الأيمن للشناوي وارتدت إلى داخل الملعب.

وهدد لاكاي مرمى الأهلي مرة أخرى في الدقيقة 57 من تصويبة قوية ولكن حولها الشناوي إلى ركنية، وصب معلول تصويبة خطيرة على مرمى صن داونز في الدقيقة 59 ولكنها مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى.

وصوب حمدي فتحي تسديدة على مرمى صن داونز في الدقيقة 62 ولكنها مرت أعلى العارضة، وأجرى الأهلي تغييره الثاني في الدقيقة 64 بنزول أفشة بدلا من محمد شريف لتنشيط هجوم الأهلي، وألغى حكم الراية هدف للأهلي في الدقيقة 67 بداعي وجود بيرسي تاو في مصيدة التسلل، وسدد أفشة تصويبة قوية من الجبهة اليسرى في الدقيقة 75 ولكنها مرت أعلى القائم.

وأجرى الأهلي ثالث تغييراته بنزول حسين الشحات في الدقيقة 77 بدلا من أحمد عبد القادر، وأهدر أفشة فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 83 بعدما ارتطمت تسديداته في دفاع صن داونز.

وسجل مورينا هدف التقدم لصن داونز في الدقيقة 85 مستغلا خطأ ياسر إبراهيم في اخراج الكرة ووصلت إلى شالوليلي الذي مررها إلى مورينا وسددها في المرمى مباشرة على يمين الشناوي.

وأجرى الأهلي رابع تغييراته في الدقيقة 89 بنزول حسام حسن بدلا من اليو ديانج في آخر محاولة لإدراك التعادل، وصوب أفشة تسديدة على المرمى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90 ولكن أمسك بها الحارسـ وأهدر حسام حسن فرصة التعادل في الدقيقة 91 وفشل في التعامل مع تمريرة بيرسي تاو.

وكثف الأهلي من محاولاته في الوقت بدل الضائع بعدما احتسب رضوان جيد 6 دقائق كوقت بدل ضائع، وتحصل الأهلي على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة نتيجة عرقلة حسام حسن ورغم لعبها في ظهر دفاع صن داونز ولكن لم يلحق بها بيرسي تاو وأنقذ حارس صن داونز رأسية حسام حسن في الدقيقة 95، وانتهت المباراة بفوز صن داونز بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني في خط الدفاع، عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج في خط الوسط وأحمد عبد القادر وطاهر محمد، محمد شريف في خط الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء: رامي ربيعة وعلي لطفي وحسام حسن وحسين الشحات وأفشة ومحمود وحيد وبيرسي تاو وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.

وجاء تشكيل صن داونز من: أونيانجو، دي ريوك، نويني، كويتزي، لاكاي، جالي، مودو، موكوينا، رالاني، زواني، شالوليل.