شكرا لقرائتكم خبر عن زهير المترجى يسجل هدف التعادل للوداد أمام الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل زهير المترجى لاعب الوداد المغربى الهدف الأول لفريقه في شباك الزمالك في الدقيقة 27 من عمر المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى ،خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي،خط الوسط : إمام عاشور - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيز،خط الهجوم : سيف الجزيري.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد الغني - محمد أوناجم - إسلام جابر - محمد عبد الشافي - حازم إمام - عمر السعيد - عبد الله جمعة - رزاق سيسيه.

وجاء تشكيل الوداد المغربى كالتالي:حارس: أحمد التكناوتي،الدفاع: جلال داودي - أشرف داري - أمين فرحان - يحيى عطية الله،الوسط: أيوب العملود – يحيى جبران – أيمن الحسوني،الهجوم: رضا الجعدي – جاي مبينزا – زهير المترجي.

وعزز بترو أتلتيكو الأنجولى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط من تعادل وحيد وانتصارين، ويليه الوداد الرياضي المغربي بثلاث نقاط، وفى المركز الثالث الزمالك بنقطتين إثر تعادلين، ويتذيل ساجرادا الأنجولي المجموعة بنقطة وحيدة، وفى انتظار نتيجة مباراة الزمالك والوداد المقامة حاليا لمعرفة الترتيب النهائي للمجموعة.