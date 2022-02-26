شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يهدر فرصة محققة للأهلى أمام مرمى صن داونز.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر حمدى فتحى لاعب الأهلى فرصة هدف محقق على مرمى فريق صن داونز فى الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة دورى أبطال أفريقيا .

وخاض فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بتشكيل مكون كالتالى : محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

ويتكون تشكيل صن داونز من: أونيانجو، دي ريوك، نويني، كويتزي، لاكاي، جالي، مودو، موكوينا، رالاني، زواني، شالوليل.