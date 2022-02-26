شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يحرز هدف التقدم فى مرمى الأهلى بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز موكوينا لاعب فريق صن داونز هدف التقدم لفريقه بمرمى الأهلى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة دورى أبطال أفريقيا .

وخاض فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بتشكيل مكون كالتالى : محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

ويتكون تشكيل صن داونز من: أونيانجو، دي ريوك، نويني، كويتزي، لاكاي، جالي، مودو، موكوينا، رالاني، زواني، شالوليل.