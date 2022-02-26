شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 26/ 2/ 2022 ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة اليوم السبت 26/ 2/ 2022، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها تحقيق المنتخب المصرى لكرة السلة، بقيادة الكندي روي رانا المدير الفني، فوزا كبيرا على نظيره الكيني فى الجولة الثانية من الدور الأول لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم التى تقام بالسنغال بنتيجة 105/51.

سفير مصر بالكونغو يحضر مران المصرى الأخير استعدادًا لـ أوتوهو الكونغولي

حرص حمدى شعبان، سفير مصر بالكونغو الديمقراطية، على حضور المران الأخير لفريق المصري باستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، استعدادًا لملاقاة فريق أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل والمقرر إقامتها فى السادسة مساء غد الأحد. وافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيي الكومي، بصفة رسمية، على تعيين خالد سعيد مدربًا للأحمال ضمن صفوف الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حمد إبراهيم. تعافى محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، من إصابة خشونة الركبة التى تعرض لها خلال الأيام الماضية وتسببت فى غيابه عن مباراة زعيم الثغر الأخيرة واكتفى بمشاهدتها من المدرجات. الزمالك يهاجم الوداد المغربى بـ سيف الجزيري وشيكابالا وبن شرقي أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق المقررة له مواجهة الوداد المغربي فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتى تنطلق فى التاسعة مساءً باستاد المركب الرياضي "محمد الخامس" بالدار البيضاء. أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة صن داونز والتى تنطلق فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. قال جورج كوستا، المدير الفني لفريق نادي الصفاقسي التونسي، إن مواجهة بيراميدز صعبة للغاية خاصة أن الفريق يسعى للفوز لتعويض الخسارة الأخيرة والأداء السيئ في ليبيا أمام الأهلي طرابلس الليبي، مشيرًا إلى أن اللقاء أمام بيراميدز مهم كونه أمام فريق قوي ومتميز ومتصدر المجموعة وأحد أهم المرشحين لنيل لقب البطولة. مدرب الصفاقسى: مواجهة بيراميدز صعبة وطموحنا الفوز تشكيل الأهلي ضد صن داونز.. عودة عبد المنعم ومعلول وهاني.. وأفشة بديلا الإسماعيلي يضم عضوا جديدا للجهاز الفنى

مصر تكتسح كينيا فى تصفيات كأس العالم لكرة السلة بنتيجة 105-51

حقق المنتخب المصرى لكرة السلة، بقيادة الكندي روي رانا المدير الفني، فوزا كبيرا على نظيره الكيني فى الجولة الثانية من الدور الأول لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم التى تقام بالسنغال بنتيجة 105/51.

مصطفى الشهدى حكما لمباراة سموحة وغزل المحلة ومحمود البنا لـ"VAR "