شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد يخطف التعادل أمام الزمالك من خطأ دفاعى للمثلوثي بعد مرور 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والوداد المغربي المقامة حاليا علي ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

جاءت بداية المباراة حماسية من الفريقين، حيث حاول لاعبو الوداد احراز هدف مبكر لارباك حسابات الزمالك مستغلين عاملي الأرض والحضور الجماهيري المكثف، في المقابل فان لاعبي الزمالك حاولوا مبادلة لاعبو الوداد الهجمات والسيطرة علي وسط الملعب مبكرا لمنع احراز الفريق المغربي أهداف.

وفي الدقيقة 4 ينجح أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك في إحراز هدف مباغت لفريقه من تسديدة من خارج منطقة الجزاء خدعت الجميع معلنا تقدم الزمالك بالهدف الاول، وحاول لاعبو الوداد احراز هدف التعادل الا ان تألق الدفاع وحارس المرمي محمد ابو جبل حالا دون احراز هدف التعادل لتستمر النتيجة 1/0 للزمالك بعد مرور 15 دقيقة.

عقب الهدف كثف لاعبو الوداد من هجماتهم، وحافظ لاعبو الزمالك علي تمركزهم الدفاعي، منعا لدخول اهداف في مرماهم.

ويحصل الثنائي يوسف أوباما وحمزة المثلوثي لاعبا الزمالك علي انذار لكل منهما، نتيجة أخطاء علي حدود منطقة جزاء الزمالك ، ولكن تألق خط دفاع الزمالك كان كلمة السر في الحفاظ علي تقدم الزمالك.

فيما اعتمد لاعبو الزمالك علي سرعات زيزو وبن شرقي ومهارة شيكابالا في احراج لاعبو الوداد من خلال الهجمات المرتدة، ومن خطأ غريب لحمزة المثلوثي في الدقيقة 27 تتهادي الكرة امام زهير المترجي لاعب الوداد الذي يضعها بقوة في مرمي ابو جبل معلنا تعادل الوداد .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

خط الوسط : إمام عاشور - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم : سيف الجزيري.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من:- محمد عواد - محمد عبد الغني - محمد أوناجم - إسلام جابر - محمد عبد الشافي - حازم إمام - عمر السعيد - عبد الله جمعة - رزاق سيسيه.

في المقابل بدأ فريق الوداد المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: رضا التكناوتي.

خط الدفاع: أيوب عملود - يحيى عطية الله - أشرف داري - أمين فرحاني - يحيى عطية الله.

خط الوسط: رضا جعايدي - جلال جادودي - يحيى جبران - أيمن الحسوني.

خط الهجوم: جاي مبينزا - زهير المترجي

ونجح الزمالك في التأهل إلى دور المجموعات بدورى الأبطال عقب تغلبه على فريق توسكر الكينى بطل الكينيا فى دور الـ32 بنتيجة 5-0 بمجموع المباراتين، بعدما حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة هدف دون رد، قبل أن يكرر الفوز بأربعة أهداف في القاهرة.

وفي دور المجموعات افتتح الزمالك مشواره بالتعادل على أرضه أمام بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل خارج الديار مع ساجرادا الأنجولي سلبياً.