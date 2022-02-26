شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. تبديلات كارتيرون لمحاولة التعادل أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والوداد المغربي المقامة حاليًا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بتقدم الوداد بهدفين مقابل هدف، أحرز هدف الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل الوداد عن طريق زهير المترجي، ونجح الفريق المغربي في التقدم بهدف أمين فرحان.

جاءت بداية المباراة حماسية من الفريقين، حيث حاول لاعبو الوداد إحراز هدف مبكر لإرباك حسابات الزمالك مستغلين عاملي الأرض والحضور الجماهيري المكثف، في المقابل فإن لاعبي الزمالك حاولوا مبادلة لاعبو الوداد الهجمات والسيطرة علي وسط الملعب مبكرا لمنع احراز الفريق المغربي أهداف.

وفي الدقيقة 4 ينجح أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك في احراز هدف مباغت لفريقه من تسديدة من خارج منطقة الجزاء خدعت الجميع معلنا تقدم الزمالك بالهدف الاول، وحاول لاعبو الوداد إحراز هدف التعادل إلا أن تألق الدفاع وحارس المرمي محمد ابو جبل حالا دون احراز هدف التعادل لتستمر النتيجة 1/0 للزمالك بعد مرور 15 دقيقة.

عقب الهدف كثف لاعبو الوداد من هجماتهم، وحافظ لاعبو الزمالك علي تمركزهم الدفاعي، منعًا لدخول إهداف في مرماهم.

ويحصل الثنائي يوسف أوباما وحمزة المثلوثي لاعبا الزمالك علي إنذار لكل منهما، نتيجة أخطاء علي حدود منطقة جزاء الزمالك، ولكن تألق خط دفاع الزمالك كان كلمة السر في الحفاظ علي تقدم الزمالك.

فيما اعتمد لاعبو الزمالك علي سرعات زيزو وبن شرقي ومهارة شيكابالا في إحراج لاعبو الوداد من خلال الهجمات المرتدة، ومن خطأ غريب لحمزة المثلوثي في الدقيقة 27 تتهادي الكرة امام زهير المترجي لاعب الوداد الذي يضعها بقوة في مرمي أبو جبل معلنا تعادل الوداد .

كثف لاعبو الوداد من هجماتهم، وسيطر الارتباك علي دفاع الزمالك وحارس مرماه، وهو ما أسفر عن هدف غريب لأمين الفرحان من متابعة لخطأ أبو جبل الذي فشل في التصدي للركنية لتسقط امام لاعب الوداد ويحرز منها هدف التقدم في الدقيقة 37، وتمر الدقائق المتبقية في الشوط الأول دون أي جديد من الفريقين لينتهي الشوط الأول بتقدم الوداد بهدفين مقابل هدف.

بدأ الشوط الثاني من المباراة بهجوم مكثف من لاعبي الوداد علي عكس المتوقع حيث وضحت رغبة أصحاب الأرض في احراز الهدف الثالث وصعوبة المباراة علي الزمالك.

في المقابل فان لاعبي الزمالك وضح عليهم الارتباك وتأثرهم بنتيجة الشوط الأول، ولم تفلح تعديلات كارتيرون داخل الملعب في تعديل الموقف سريعا.

مع مرور الوقت يجري كارتيرون المدير الفني للزمالك تبديلين بنزول عمر السعيد واوناجم بدلا من شيكابالا وشيف الجزيري في محاولة لتنشيط منطقة وسط الملعب والهجوم املا في احراز التعادل.

ويجري كارتيرون التبديل الثالث بنزول حازم إمام بدلاً من حمزة المثلوثي، لتنشيط الجبهة اليمنى للزمالك، ولكن تفشل جميع محاولات لاعبي الزمالك الهجومية في احراز هدف التعادل بسبب التسرع والرعونة ويستمر تقدم الوداد بهدفين مقابل هدف بعد مرور 75 دقيقة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

خط الوسط : إمام عاشور - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم : سيف الجزيري.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من:- محمد عواد - محمد عبد الغني - محمد أوناجم - إسلام جابر - محمد عبد الشافي - حازم إمام - عمر السعيد - عبد الله جمعة - رزاق سيسيه.

في المقابل بدأ فريق الوداد المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: رضا التكناوتي.

خط الدفاع: أيوب عملود - يحيى عطية الله - أشرف داري - أمين فرحاني - يحيى عطية الله.

خط الوسط: رضا جعايدي - جلال جادودي - يحيى جبران - أيمن الحسوني.

خط الهجوم: جاي مبينزا - زهير المترجي

ونجح الزمالك في التأهل إلى دور المجموعات بدورى الأبطال عقب تغلبه على فريق توسكر الكينى بطل الكينيا فى دور الـ32 بنتيجة 5-0 بمجموع المباراتين، بعدما حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة هدف دون رد، قبل أن يكرر الفوز بأربعة أهداف في القاهرة.