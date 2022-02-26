شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى ينقذ مرمى الأهلى مجددًا من تسديدة مهاجم صن داونز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذ محمد الشناوى حارس مرمى فريق الأهلى تسديدة مهاجم فريق صن داونز في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وخاض فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بتشكيل مكون كالتالى: محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

ويتكون تشكيل صن داونز من: أونيانجو، دي ريوك، نويني، كويتزي، لاكاي، جالي، مودو، موكوينا، رالاني، زواني، شالوليل.