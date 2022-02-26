شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. أليو ديانج يهدر فرصة هدف محقق للأهلى بمرمى صن داونز.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر المالى أليو ديانج، لاعب فريق الأهلى، فرصة إحراز الهدف بمرمى صن داونز في المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة دورى أبطال أفريقيا .

وخاض فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بتشكيل مكون كالتالى : محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

ويتكون تشكيل صن داونز من: أونيانجو، دي ريوك، نويني، كويتزي، لاكاي، جالي، مودو، موكوينا، رالاني، زواني، شالوليل.