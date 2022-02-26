شكرا لقرائتكم خبر عن الفراعنة يسيطرون على ميداليات بطولة أفريقيا للسلاح لليوم الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحفاد فراعنة السلاح السيطرة على فعاليات اليوم الرابع من بطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين، والتي تقام بمدينة لاجوس النيجيرية خلال الفترة من 23 حتى 27 فبراير الجاري.

وحققت البعثة المصرية نجاحًا كبيرًا خلال هذا اليوم، حيث توج اللاعبون المصريون بـ10 ميداليات متنوعة، بواقع ذهبيتين وفضيتين و5 برونزيات.

وجاءت الميداليات الذهبية التي حققها الفراعنة اليوم عن طريق، يحيي ماضي وزينة أشرف، بينما جاءت الميداليات الفضية من نصيب، داليا عبدالله وسلمى طارق.

أما الميداليات البرونزية فجاءت عن طريق، يوسف فوده، عبدالرحمن فوده، آيه شريف، ريناد الدكش، وسارة شومان.

الفراعنة يواصلون صدارة بطولة إفريقيا للسلاح

حصل الفراعنة على 36 ميدالية متنوعة حتى الآن، بواقع 10 ذهبيات و 10 فضيات و 15 ميدالية برونزية.

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق، محمود السيد وجنى إيهاب وأحمد السداوي ومايا شلش وريناد الدكش وأحمد السداوي ومحمد السيد ولوجين خالد ويحيي ماضي وزينة أشرف، بينما جاءت الميداليات الفضية من نصيب، أحمد حسنين وملك حمزة وياسين خضير ولؤلؤة سليمان ونجوى نوفل وعبد الرحمن طلبة وعمرو عبد الباقي وادهم معتز وداليا عبدالله وسلمى طارق.

أما الميداليات البرونزية فجاءت من نصيب، إسلام حاشي ولجين خالد وفارس البغدادي وداليا عبد الله ومحمد باهي وكريم مدحت وهنا العراقي وزياد نوفل ومحمود السيد وملك حمزة وعبدالرحمن فوده ويوسف فوده وآيه شريف ريناد الدكش وسارة شومان.

وتترأس البعثة عضو مجلس الإدارة ميرفت حسنين، ويرافق البعثة الإداري إسلام أحمد، والجهاز الطبي د.محمد المصري ود.غادة عاطف.