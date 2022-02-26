شكرا لقرائتكم خبر عن طرد المدير الفني لفريق صن داونز بسبب كثرة الاعتراض.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي للطرد من قبل الحكم المغربى رضوان جيد عقب الاعتراض بشكل غير لائق أمام الأهلى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة دورى أبطال أفريقيا .

وخاض فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بتشكيل مكون كالتالى: محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

ويتكون تشكيل صن داونز من: أونيانجو، دي ريوك، نويني، كويتزي، لاكاي، جالي، مودو، موكوينا، رالاني، زواني، شالوليل.